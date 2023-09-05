محافظ الشرقية يسلم 35 عقد عمل لذوي القدرات والهمم| صور

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 35 عقد عمل لراغبي العمل من ذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالقطاع الخاص، وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، لافتا إلي أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية قدم قروض بقيمة 3 مليار و 108 مليون جنيه لتوفير 55 ألف و 417 فرصة عمل للشباب الجاد من خلال تنفيذ 18 ألف و 924 مشروعاً للشباب، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ومنح للشباب لإقامة مشروعاتهم، موجهاً القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها الداعمة ما هو إلا لتوفير مزيد من الحماية والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً، وشمولها في منظومة الحماية الإجتماعية والصحية والتأمينية والتي توفرها وزارة العمل لهم داخل المحافظات مشيداً بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

واختتم محافظ الشرقية كلمته بتوجيه الشكر للشركات الداعمة لذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل لائقة لهم، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص واستغلال الأجواء وبيئة العمل الآمنة التي توفرها الدولة للإستمرار في التقدم وتحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة حتى نستطيع أن نبني بسواعدنا مصرنا الجديدة التي طالما حلمنا بها.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة العمل الشكر لمحافظ الشرقية العاملة لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية ذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل حقيقية لهم في شركات القطاع الخاص تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر تدر عليهم دخلاً ثابتا وتحقق لهم حياة كريمة.

أعرب ذوي القدرات والهمم عن سعادتهم لإستقبال محافظ الشرقية لهم وتسليمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم، وذلك بالقطاع الخاص مقدمين الشكر للشركات الداعمة والمساندة لهم ليحيوا حياه كريمة ويصبحوا شركاء في بناء وتنمية المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألف و ٤١٧ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ١٠٨ مليون و٦٤٤ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٨ ألف و ٩٢٤ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 أغسطس 2023.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٨٣ مشروع بقيمة ٣٧٢ مليون و ٤٠١ ألف و ٥٣٥ جنيه، يليه في المركز الثاني "مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان" بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٣٤ مشروع بقيمة ٣٥٦ مليون و ٨٩٦ ألف جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٠ مشروع بقيمة ٣٤٣ مليون و ٧٤٤ ألف و ٢٥٠جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.