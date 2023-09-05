المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بالإتجار في الهيروين بالدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمتهم "حسين .ع"، 25 سنة، جزار، بأنه يوم 26 يناير الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدرا الهيروين ، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري "طبنجه"، دون ان يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته على 235 كيسا بلاستيكيا يحوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.