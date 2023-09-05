الأنيا يوأنس يترأس الأنشطة الروحية بالدير الأثري.. تفاصيل

يترأس نيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في أسيوط، الخميس، فعاليات النشاط الروحي وحفل تخرج خريجي دير الأنبا هيرمينا الأثري، ذلك بدءًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا.



رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس

يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية حسب العقيدة التقليدية وإقامة رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس تستمر حتى الثامنة والنصف صباحًا، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية في تمام السادسة مساءً.

ترأي أسقف أسيوط، الاسبوع الماضي، بذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وترأس مقدمة المركب الروحي الذي سار في جنابات دير درنكة، حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

يصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنة المصرية.