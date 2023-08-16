تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع مسؤولي المدارس الكنيسة (صور)

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء،بعدد من مديري ومسؤولي المدارس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذلك المقر البابوي بالإسكندرية.



بحضور نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية.



واستهل اللقاء بكلمة للقمص أبرآم إميل تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه، لثلاث مدارس تابعة للكنيسة وهي مدرسة المرقسية للغات، ومدرسة عيون مصر، ومدرسة راكوتي بغربي.



تضمن اللقاء أهمية التعليم على مدار تاريخ الكنيسة القبطية حتى عصر قداسة البابا تواضروس الثاني الذي شهد طفرة في الاهتمام بالتعليم الحديث والمعاصر.



وعبر المشاركين عن أهمية أن تكون للمدارس القبطية رسالة وهوية واضحتين وممتدتين، وألا تقوم على أشخاص بل على كيان قوي وتعليم متميز مواكب للعصر.



واختتم قداسة البابا اللقاء بكلمة عن "أهمية التعليم"، واهتمام قداسته الشخصي به، وما يختللها من فكرة إنشاء المكتب البابوي للمشروعات للمساهمة في إنشاء وبناء المدارس، وعن فكرة إنشاء مدرسة عيون مصر بمنطقة كينج مريوط.



واستكمل قداسته الكلمةعن تطلعه الدائم لتأسيس أمانة عامة للمدارس القبطية على مستوى الجمهورية، لها هوية ورؤية موحدة، حيث أن للكنيسة القبطية ٥٠ مدرسة عاملة في أنحاء مصر، وعن أهمية المدرسة كوسيط بين الأسرة والمجتمع ودورها التربوي والتعليمي والوطني.