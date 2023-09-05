الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حسين عيسى: "الزيادة السكانية تنعكس على ملف التضخم"

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول: “إن التضخم ظاهرة تنتج عن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة”، مشددًّا  على ضرورة تغيير أنماط الحياة فيما يخص الاستهلاك للحد من التضخم الذى ينعكس على الأسعار بشكل كبير.

 أكد عيسى، خلال كلمته اليوم بجلسة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن الزيادة السكانية تنعكس بصورة أو بأخرى على ملف التضخم ومن ثم غلاء الأسعار، لافتًا إلى أن أزمة الدولار من الأسباب الصريحة فى التضخم أيضًا.

 تابع عيسى: "مع كامل احترامي لكل المقترحات بشأن توفير الدولار، ولكن فى الحقيقة نريد أنشطة حقيقة لتوفير الدولار، منها على سبيل المثال تنشيط السياحة بصورة كبيرة لتشمل مختلف الأنشطة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة في هذا القطاع منها على سبيل المثال السياحة العلاجية".

 استكمل عيسى: “من ضمن التضخم الناتج عن العرض أيضًا مشكلة التكلفة وضعف النظام الشديد فى احتساب التكلفة الحقيقة، مشددًّا على ضرورة البت فى ملف التسعير واحتساب التكلفة، على أن تقوم الدولة بدورها كمنظم للنشاط الاقتصادى”، متابعا: "على سبيل المثال فى ألمانيا لا يستطيع شخص رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية قبل الرجوع للدولة لإثبات أنه أدخل حزمة من التعديلات والتجديدات على الوحدة، وبهذا تكون الدولة منظمة للنشاط الاقتصادى، مشددًّا على ضرورة تشجيع الصناعات التى تعتمد على المادة الخام المحلية لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

مواد متعلقة

اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية يشكر الرئيس لتصديقه على قانون التحالف الوطني

عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة بحفل ضخم بهذا الموعد

رئيس الوزراء الأردني: حريصون على استمرارية التعاون والتنسيق مع هولندا

مصر للطيران تطلق اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة بورسودان

الأقباط يجتمعون بإيبارشية صنبو وديروط الإثنين المقبل

فحص 154 شكوى بديوان عام قنا خلال يومين

الجريدة الورقية