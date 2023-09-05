التفاصيل الكاملة لتعرض سيدة للضرب في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأهليته مما أدى لإصابتها.

بالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية)،بإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.



وباستدعائه زوجها وسؤاله قرر بوجود خلافات زوجيه بينهما وأنه قد تم الصلح بينهما وتعهد بعدم التعرض لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراء التحريات والاستماع إلى أقوال الجيران

وفي واقعة أخرى شهدت منطقة قصر النيل بالقاهرة واقعة بشعة إثر إزهاق روح موظف بالمعاش علي يد نجله بسب خلافات، وألقي القبض على المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثمان بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثمان موظف على المعاش يرتدي كامل ملابسه مصاب بكدمات في الوجه وحول رقبته آثار خنق.

دلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما يُجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال الجيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.