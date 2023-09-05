ازالة فورية لحالة تعدى بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة بنجع حمادي .

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة واحد قيراط وستة اسهم وبارتفاع متر ونصف تقريبا، تعدى بالبناء المخالف للقانون ،بقرية القناوية حوض سلاجة التابع لقرية لزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.