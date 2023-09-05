اجتماع مكثف مع مديري مرحلة التعليم الإعدادي بقنا استعدادا للعام الدراسي الجديد

ترأست منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماع إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، والإدارات التعليمية بحضور الدكتور أحمد سعد جريو مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، ومديري المرحلة بالإدارات التعليمية بقنا.

وأكدت وكيل المديرية، على تكثيف المتابعة على المدارس من مديري المراحل للتأكد من إنتهاء أعمال الصيانة البسيطة، و تطبيق الكتاب الوزاري رقم 30، و تقديم تقارير مرور بشكل أسبوعي للمديرية، موضحا بها استعدادات المدارس و جاهزيتها، بالإضافة إلى إنهاء الاحصاء الاستقراري.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بقنا، لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وبناء على توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.