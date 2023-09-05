الخميس المقبل.. انطلاق مؤتمر الباطنة التاسـع لمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إنطلاق مؤتمر الباطنة التاسع لمستشفي قنا العام في ثوبه الجديد، لافتًا إلى أن فعاليات المؤتمر سوف تنطلق خلال يومي ٧، ٨ سبتمبر الجاري بفندق بسمة بمدينة قنا، حيث يضم المؤتمر كوكبة متميزة من أساتذة الطب في تخصصات الباطنة من العديد من الجامعات المصرية.

وأكد أن المؤتمر سوف يهتم بطرح أحدث ما توصلت له علوم الطب الباطني من علاج الأمراض الباطنة المختلفة وحالات مرضي السكر وحالات مرضي الضغط المختلفة.

وأشار الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام ومنسق المؤتمر أن مؤتمر الباطنة التاسع يعد استكمالًا لسلسة حلقات التعليم الطبي والأكاديمي للأطباء في تخصصات الباطنة داعيًا الأطباء بضرورة الحضور والاستفادة بما يدعم حصيلتهم العلمية ويطور من أدائه المهني والأكاديمي.

يأتي هذا في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التدريب والتطوير للفرق الطبية بما يلبي إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.