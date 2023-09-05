دورة فى ريادة الأعمال وتنمية المهارات بمركز شباب نجع حمادي

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز شباب نجع حمادى بمحافظة قنا، مشروع دورة فى ريادة الأعمال وتنمية المهارات المنفذ بمقر مركز شباب بهجورة على مستوى القطاع (نجع حمادى وفرشوط وأبو تشت).

جاء ذلك بحضور محمد هلال مشرف النشاط الثقافي بالمديرية، ومحمد صابر مدرب المشروع، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المراكز للفئة العمرية من قطاع الشباب.

وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات المختلفة.

وأوضحت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة، وتخدم كافة الفئات العمرية؛ ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار، مضيفه أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وإشراف، وعايده محمد مدير الإدارة.