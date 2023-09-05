الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طلعت خليل: معدلات البطالة بين الإناث مرعب

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

رحب الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.

وقال خليل خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إن المؤشر الأساسي هو وضع المواطن الذي يزداد عناء بشكل يومي، مشيرا إلى أن معدلات البطالة بين الإناث مرعبة بشكل كبير، بجانب حجم الاستثمار المباشر وشمولية الموازنة. 

وأضاف أن الاشكالية الكبري في فقه الاولويات ، مضيفا أن الديون على مصر منذ فترات طويلة وغاب عنها فقه الاولويات، والوضع الاقتصادي مربك لأي أحد وليس الحكومة الحالية، ولا بد من حلول واقعية والاعتراف بالمشكلات الواقعة .

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