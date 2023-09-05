طلعت خليل: معدلات البطالة بين الإناث مرعب

رحب الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.

وقال خليل خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إن المؤشر الأساسي هو وضع المواطن الذي يزداد عناء بشكل يومي، مشيرا إلى أن معدلات البطالة بين الإناث مرعبة بشكل كبير، بجانب حجم الاستثمار المباشر وشمولية الموازنة.

وأضاف أن الاشكالية الكبري في فقه الاولويات ، مضيفا أن الديون على مصر منذ فترات طويلة وغاب عنها فقه الاولويات، والوضع الاقتصادي مربك لأي أحد وليس الحكومة الحالية، ولا بد من حلول واقعية والاعتراف بالمشكلات الواقعة .