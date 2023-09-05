رابط بث مباشر بدون تقطيع.. سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية بث مباشر يـلـا شوت

تنتظر جماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، وعشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة، نتائج سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023،فسنكون على موعد اليوم لمعرفة مواعيد مباريات مونديال الأندية FIFA 2023 .

و سيتم الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال العالم للأندية، فيما تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، والإعلان عن جدول المباريات بعد سحب القرعة.

وتقدم بوابة الوفد بث مباشر لموعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 من هنا

شاهد البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كأس العالم للأندية ستبث مجانًا عبر الإنترنت من خلال منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهدة البث اضغط هنا .

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

و تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"، الحاصلة على حقوق بث مجريات القرعة لمشاهدة القرعة اضغط هنا.

وستكون قرعة كأس العالم للأندية منقولة عبر قناة "SSC News".

وأعلن "فيفا" نقل القرعة بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم عبر كل المنصات الرقمية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم

وتقرر انطلاق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، والإعلان عن جدول المباريات بعد سحب القرعة.