كنيسة مارجرجس بسوهاج تواصل دورها الرعوي.. تفاصيل

تواصل كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الأربعاء، دورها الرعوي من خلال النشاط الروحي بمقرها بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل

تختتم الكنيسة أداء المراسم الروحية للقاء في تمام الثامنة صباحًا، وتضمن إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.



شهدت الكنائس المصرية صباح الاسبوع الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة زفة العذراء.



يتزامن اللقاء بدء فترة نهضة "عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



وتعودهذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.