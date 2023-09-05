جوارديولا يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

يبحث المدرب الإسباني بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها السيتي كبطل لدوري أبطال أوروبا، في النسخة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نسختها التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل

جوارديولا الفائز بكأس العالم للأندية FIFA مع برشلونة وبايرن ميونخ، يمكن أن يضيف اللقب الرابع مع مانشستر سيتي ليتفوق على كارلو أنشيلوتي ويصبح أكثر المدربين نجاحًا في هذه البطولة

حيث يملك بيب جوارديولا ثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية FIFA، وهو رقم قياسي مشترك مع المردب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وكان أول لقب لجوارديولا ببطولة كأس العالم للأندية مع برشلونة سنة ٢٠٠٩ ثم ٢٠١١، ٢٠١٣، بالتساوي مع أنشيلوتي الذي حصد اللقب في ٣ مرات في ٢٠٠٧، ٢٠١٤، ٢٠٢٢.

وستمنح نسخة هذا العام فرصة للمدرب الكتلوني من أجل إنهاء ذلك الانتظار الطويل، ويُمكنه أن يستعيد المركز الأول منفردًا كأكثر مدرب تُوج باللقب.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية "سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي.