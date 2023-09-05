ضم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

خلال مؤتمر السكان والصحة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي كمنصة لمناقشة القضية السكانية.

وقال السيسي، في كلمته منذ قليل بفعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023: أرحب بالضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ويسعدنا تنظيم المؤتمر بشكل سنوي كمنصة لمناقشة تلك القضية الكبرى، واصفًا ذلك بـ أمر في منتهى الأهمية.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن التعداد السكاني في إفريقيا سيصل إلى 1.6 مليار نسمة خلال السنوات القادمة

من جانبه، ناشد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن يتم اعتبار خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل؛ قائلا :"من المهم إضافة الخدمات للمنظومة ليتمتع بها لمواطن بالمجان أنا عارفة أنه عبء مالي لكنه هام جدًا".

وعقب "معيط"، على هامش جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "لو يسمح لي رئيس الجمهورية".

وتدخل الرئيس السيسي، قائلًا ضاحكًا: "لا مفيش مفيش أنت هتدفع هتدفع".