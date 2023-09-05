وزير الصحة يزف بشرى سارة للموطنين بشأن التأمين الصحي الشامل (شاهد)

زف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشرى سارة إلى المواطنين بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المبادرة تستعد للعمل على مدار 10 سنوات، وأنه بحلول 2032، سيكون هناك تغطية صحية شاملة.

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وشدد “عبدالغفار” خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات، وهي بورسعيد والأقصر، الإسماعيلية، وبشكل تجريبي أسوان وجنوب سيناء والسويس.

الدولة تستعد للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وكشف أن الدولة تستعد للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه خلال بدء التجربة التي اطلقها الرئيس السيسي، فهناك ملايين المواطنين استفادوا.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين

وشدد وزير الصحة، على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، وأن وزير المالية محمد معيط وضع النظام المالي الصحيح لها.