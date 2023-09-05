أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويستمر فتح باب التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

وذكرت وزارة التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

حدود التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية، والصنـاعية، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، و دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

بينما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات75 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75 في المائة حتى 65 في المائة يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أولا : الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث، والخمس سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي، وتجارى، وزراعي ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى: س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه

ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg



2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

اشترك في قناة الوفد الإلكترونية على تطبيق واتس آب

https://whatsapp.com/channl/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u