الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في الفترة من غد الإثنين 4 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

حدود التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية، والصنـاعية، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، و دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

بينما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 75 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75 في المائة حتى 65 في المائة يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

وللتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد (اضغط هنا).

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

  • هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.
  • سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
  • ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
  • بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
  • إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 (هذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

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