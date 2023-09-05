محمد سليمان: التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات

رحب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني بالمستشار نيكولاس سايمز ممثل الاتحاد الأوروبي في جلسات الحوار الوطني.

وقال سليمان، إن ملف التضخم وغلاء الأسعار يهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وتابع سليمان:" اتمنى أن نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لكتهذى القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول علىىارض الواقع للتضخم".

وأكد رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة ، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها.

وأضاف:"معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر ، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون إرتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر جلسة وتنعكس على الأسعار بشمل مباشر الا اذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الداوم، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

وتساءل سليمان:" هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة ام نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات مما انعكس على زيادة نفقة السلع، ام امها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتي ثمارها حتى الآن، متمنيا الخروج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم.