تعليم الوادى الجديد تنظم تدريب على لغة الإشارة للعاملين

قام المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بمتابعة فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة، تم تنفيذ هذه الحقيبة التدريبية بالتنسيق مع إدارتَى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية، تحت رعاية الدكتوررضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأوضح وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى من منطلق إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم، وكذلك أولئك ذوى القدرات المختلفة الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم .

وأشار وكيل التعليم بالوادى الجديد، إلى أن هذا البرنامج سيستمر حتى الخميس المقبل 7 سبتمبر2023 م، ويستهدف مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة، بالإضافة إلى المصالح الخدمية مثل مديرية الأوقاف، وشركة المياه، ومديرية الصحة.

ودعا وكيل التعليم بالوادى الجديد، جميع المستهدفين من التدريب إلى تحقيق أكبر استفادة من هذه التدريبات، ونقل الخبرات المكتسبة لتطوير الأداء وانجاز المهام العملية.

تعليم الوادى الجديد حقيبة تدريبية على لغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

تعليم الوادى الجديد حقيبة تدريبية على لغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية

تعليم الوادى الجديد حقيبة تدريبية على لغة الإشارة للعاملين بالتعليم والمديريات الخدمية