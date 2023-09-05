الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"أخطر القضايا ".. أبرز رسائل السيسي بالمؤتمر الدولي للصحة والسكان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية  وبعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري، والذي وجه من خلاله عدد من الرسائل بشأن القضية السكانية بإعتبارها واحدة من أخطر القضايا على الساحة المصرية "على حد قوله".

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السيسي: 10 تريليونات جنيه تكلفة البنية التحتية في مصر

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السيسي: الدولة ما زالت صامدة رغم الأزمات العالمية المتتالية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القضية السكانية قضية خطيرة جدا على الدول التى تعانى من الزيادة السكانية، وأن التغير سيحدث في مصر عبر العمل سويا بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان.

رسائل السيسي

ومن هنا ترصد بوابة الوفد أبرز الرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للصحة والسكان ومنها  

- الزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا.

- تنظيم المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بشكل سنوي كمنصة هامة لطرح المشكلة.

- حل الأزمة سيأتي عبر العمل سويا بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان.

- وصلت تكلفة البنية التحتية إلى 10 تريليونات جنيه في مصر خلال السنوات الماضية.

- القارة الأفريقية إلا أنها لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الزيادة السكانية.

- تاثير الزيادة السكانية أنعكس على مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

- مصر واجهت التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

- الإنجاب حرية كاملة للمواطن، ولكن يجب علينا أن ننظم تلك الحرية، حتى لا تتسبب في إحداث كارثة للبلد.

وتجدر الإشارة إلى أن  مؤتمر وزارة الصحة والسكان المصرية يستهدف مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، ويستضيف المؤتمر السادة وزراء الصحة والسكان 13 من مختلف دول العالم و14 نائبا عن وزراء، وكذلك السادة سفراء الدول 48 سفيرا، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (١١٧ ممثلا)، ورؤساء الجامعات الدولية وكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الدوليين، منظمات المجتمع المدني، التحالفات الدولية.

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