السيسي: الدولة ما زالت صامدة رغم الأزمات العالمية المتتالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه لا يتفق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في مسألة الحرية المطلقة للمواطنين فيما يتعلق الإنجاب.

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وأضاف “السيسي” خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، والتي بثتها “إكسترا نيوز”، “الدولة المصرية رغم كل التحديات التي تواجهها مثل كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار ومشكلة سلاسل الإمداد وغيرهم من المشكلات قادرة على الصمود”.

النمو الديموجرافي

وتابع أنّ النمو الديموجرافي يؤثر سلبا على قدرة الدول على الوفاء باحتياجات مواطنيها، متسائلا: “لو الدولة موفرتش تعليم جيد، هل هتبقى فرصة التشغيل متاحة؟، وكذلك الأمر على الصحة لو مقدمناش رعاية صحية جيدة، هل المواطن هيعيش حياة جيدة؟، ولو معنديش فرص تشغيل جيدة، المواطن هيشتغل في أي وظيفة عشان يسدد احتياجاته الأساسية فقط”.