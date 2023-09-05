الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

انطلاق جلسات مناقشة التضخم وارتفاع الأسعار وخفض الدين العام

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه السادس، لاستكمال مناقشات المحور الاقتصادى، حيث تناقش جلسات اليوم، لجنة التضخم وغلاء الأسعار وعلى التوازى لجنة الدين العام وعجز الموازنة ثم تنعقد جلسة أخرى للجنة الصناعة.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع السادس للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تبدأ أولى جلساته اليوم الأحد.

وفي يوم الخميس الذى يليه، ستعقد جلستان لمناقشة الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول المدرجة فى لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وعلى التوازي تعقد جلستان  لمناقشة دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية المدرجة فى لجنة الشباب. 

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