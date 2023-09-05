قلب ولدي عليَ حجر.. مأساة مقتل موظف على يد نجله

قلب ولدي عليا حجر ..كلمات تجسدت معانيها في منطقة قصر النيل وسط القاهرة ،بعدما أنهى شاب حياة والده بسب خلافات بينهما!..الأب المسكين(الضحية ) لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن نهاية حياته ستكون على يد نجله ، الذي ظل طيلة حياته يسعى ويشقى حتي يتمكن من تربيته وتعليمه، يُضحى بكل ما يملكه حتي يسعد نجله ، كم كانت تغمر قلبه السعادة والسرور وهو يرى فلذة كبده يكبر ويترعرع أمام أعينه ..ينتظر الأب من نجله رد الجميل ليكون له ظهرا وسند بعد كبر سنه وشيخوخته، ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، تجرد الأبن الشاب من كافة معاني الآدمية والإنسانية وترفع العباءة الشياطين وقتل والده بدم بارد.

شهدت تفاصيل تلك المأساة البشعة، منطقة قصر النيل ،ليتجسد معها مقولةقلب ولدي عليا حجر ، إثر مقتل موظف بالمعاش علي يد نجله

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة موظف على المعاش يرتدي كامل ملابسه مصاب بكدمات في الوجه وحول رقبته آثار خنق.

دلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأجرى رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال الجيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة تحقيقاته مع المتهمين ،الذين تم ضبطهم لممارستهم نشاط إجرامي في الإتجار بالعملة داخل القاهرة ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأعترف المتهمون بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قد نجحت في ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد .. وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الإستيراد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.