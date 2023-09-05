تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمصنع الخزف والفخار التابع لمحافظة الوادي الجديد وذلك لمتابعة سير العمل ودراسة زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة في إطار خطة محافظة الوادي الجديد للنهوض بالحرف التراثية واليدوية، والمشاركة في المعارض المُقامة داخل وخارج المحافظة. تُرافقها محمد عبد الله مدير مصنع الخزف والفخار.

وقامت نائب محافظ الوادي الجديد، بمتابعة أعمال التوسعة المستمرة في مقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز التدريب على الحرف اليدوية، المُنفذ بالتعاون مع منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب الإيطالية. كان لها اهتمام خاص بطلب تقرير مفصل عن أنشطة الحاضنة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها.

وأكدت حنان، أهمية تسجيل وعرض منتجات المصنع على منصة "أيادي مصر" لترويج المنتجات إلكترونيًا، وفتح الأسواق الخارجية؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية بالمحافظة والحفاظ على التراث الواحاتي. شددت على ضرورة اتباع الشروط والملاحظات التي تقدمها المنصة لتحقيق أعلى مستوى من جودة المنتج وزيادة فرص التصدير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي محافظة الوادي الجديد للارتقاء بالقطاعات ذات الأهمية التراثية والفنية، وزيادة فرص التطور والاندماج في سوق المشغولات الفخارية. يؤكد هذا التفقد المستمر لسير العمل في المصنع ومقر حاضنة المشروعات على تفاني سلطات المحافظة في تطوير القطاع الحرفي وتعزيز دوره في تعزيز الاقتصاد المحلي.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار