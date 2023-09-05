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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبدأ جولة بمدينة دمياط للأثاث

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ومنال عوض محافظ دمياط

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

يعقب الجولة اجتماع موسع لوضع الأطر التنظيمية تمهيدا لإصدار خارطة الطريق للنهوض بصناعة الأثاث انطلاقا من الإمكانيات المتاحة بمدينة دمياط للأثاث.
 

 

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