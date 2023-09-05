أليو ديانج والعرض التركي.. شرط الأهلي للقبول.. القصة كاملة

ارتبط اسم أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإهلي، بالانتقال الى أحد أندية الدوري التركي خلال الانتقالات الحالية.

وترددت أنباء صحفية، عن وجود مفاوضات فنربخشة التركي مع المالي أليو ديانج للحصول على خدماته فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه مع الأهلي ومنتخب بلاده الفترة الأخيرة.

موقف الأهلي

وينوى الأهلي بيع المالي أليو ديانج لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض بمقابل مالي يبرز قيمة اللاعب حال رحيله عن جدران القلعة الحمراء.

ويؤكد سيكون هناك تفكير ودراسة بشكل قوي فى العرض الحترافي بشرط وجود مفاوضات رسمية، وبعدها يمكن حسم الأمور بالرفض أو القبول.

ويرتبط أليو ديانج بعقد مع الأهلي يمتد حتى 2026، بعد أن مددته الإدارة قبل فترة.

ويتسمك الأهلي بالمالي ديانج كونه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب مارسيل كولر، واستمراره يدعم الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن إذا تواجد عرض رسمي يليق بإمكانيات اللاعب سيتم الموافقه عليه.