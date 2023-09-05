بالصور| إنهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق بمدينة أجا بالدقهلية

شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية حدوث انهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مأمور مركز أجا ، بورود بلاغ بحدوث انهيار جزئي بمنزل بشارع بنك مصر خلف موقف المنصورة م، وعلى الفور إنتقل مدير المباحث الجنائية، ، ومدير إدارة الحماية المدنية، وتبين من المعاينة، حدوث انهيار جزئي لواجهة منزل مكون من 4 طوابق ملك محمد السمرى دون حدوث إصابات.

وعلل صاحب المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.