خطوات تسجيل الدبلومات الفنية 2023 وتعديل الرغبات

تسجيل الدبلومات الفنية 2023.. كشف مكتب التنسيق عن بدأ طلاب الدبلومات الفنية التقديم على الجامعات والتسجيل بالتنسيق بداية من الغد الإثنين الموافق 4 سبتمبر، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 14 من نفس الشهر.

ويحاول طلاب الدبلومات الفنية على استكمال دراستهم بـ الجامعات والمعاهد، حيث يتم اختيار الطلاب بحسب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية بنظام 3-5 سنوات، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الخاصة بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

موعد تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالكليات

وبالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالكليات، نقد لكم من خلال هذه السطور خطوات التسجيل.

خطوات تسجيل الدبلومات الفنية للعام 2023

أولا: يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانياً: ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية.

ثالثاً: ويليه خطوة إدخال بيانات الطالب كاملة وتحديد نوع الدبلوم سواء كان فني تجارى أو صناعي.

رابعاً: وعلى الطالب أن يختار بين 75 رغبة في استمارة التنسيق، ثم الضغط على كلمة حفظ.

ويتمكن الطلاب من التعديل على رغباتهم، حيث أي شخص يمكن أن يقوم بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها من خلال اتباع هذه الخطوات:

يحصل الطلاب على كود خاص بهم عند تسجيل الرغبات، والذي يتم الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

ومن الممكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل الرغبات من خلال الكود والرقم السري الذي يجب الحفاظ عليهم بسرية تامة.

ويتم ترشيح الطالب للكليات على أخر تسجيل لرغبات قام الطالب باختيارها بنفسه ومراجعتها وطباعتها.