تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط الرسمي للتسجيل في مرحلة الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تصدرت محركات بحث جوجل في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طرق التقديم وقائمة الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية ونظائرها نظام الثلاث سنوات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

أولا: المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد :

دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب(الإدارة - الشئون القانونية – التسويق وسوق المال - تأمينات تجارية)

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب(مهنة مساعد فني إداري – مهنة خدمات النقل الدولي – مهنة سكرتارية طبية- مهنة فني عمليات مخازن (اللوجستيات)

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

ثانيآ : القبول بالكليات الجامعية

- يتم القبول بكليات (التجارة وبرنامج التعليم التبادلي ) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقاً للأتى:-

كلية التجارة " انتظام – انتساب موجه" بجامعات القاهرة - الإسكندرية - عين شمس – أسيوط - طنطا – المنصورة- حلوان - الزقازيق- المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها – سوهاج - كفر الشيخ - دمنهور- دمياط – السويس - بورسعيد - أسوان - مدينة السادات – العريش.

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بجامعة الزقازيق

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

فيما يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى(برنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي (حلوان - الإسكندرية) بعد الترشيح.

يتم القبول بكليات(التربية) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي فى كليات جامعات طنطا وحلوان وسوهاج وكفر الشيخ ومدينة السادات من جميع التخصصات.

ثالثا : القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبى والإحصاء يتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان) ومن الحاصلين علي الثانوية التجارية من التخصصات التالية :-(الإدارة – التسويق وسوق المال )

أ- المعاهد التابعة لوزارة الصحة

- 1الفني الصحي بالإسكندرية

- 2الفني الصحي بالزقازيق

- 3الفني الصحي بالمنصورة

- 4الفني الصحي بطنطا

- 5الفني الصحي بالإسماعيلية

- 6الفني الصحي ببني سويف

- 7الفني الصحي بسوهاج

ب- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات

الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي

ويتم القبول بهذه المعاهد بالشروط التالية :

- اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح. .

- أن يكون الطالب متفرغاً للدراس

الرابط الرسمي لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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