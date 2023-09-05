تجديد حبس ديلر شبين القناطر لترويجه عقاقير مخدرة وحيازة سلاح

أمر قاضي المعارضات في القليوبية، بتجديد حبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيق مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

تجديد حبس ديلر شبين القناطر لحيازته ترويج عقاقير وحيازة سلاح



وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص يقوم بترويج عقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.



وكشفت تحريات المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام المدعو «هاني ن ع»، 43 سنة عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة الهيروين والحشيش وحيازة سلاح ناري وذخائر، متخذا دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد على كيلو من الهيروين والحشيش، وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وتحرر محضر بالواقعة.

كما جدد قاضي المعارضات في القليوبية حبس المتهم بإصابة طفل بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيق مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له لتسببه في إصابة طفل برش خرطوش بالوجه والعين مما تسبب في فقد بصره.

وتلقى مامور قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل 5 سنوات، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين، وبسؤال والده أفاد بأنه أثناء وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة أطلق شقيق العروس (طالب) عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل .

وقالت التحريات الأولية إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة .