تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بإدارة مصنع لتصنيع وترويج المخدر

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإدارة مصنع لتصنيع وترويج المواد المخدرة "الأيس ومخدر البودرة" في شبرا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى تصنيع وترويج المواد المخدرة " مخدر الأيس ومخدر البودرة"، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة شبرا لضبط المتهمين متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين داخل الشقة السكنية محل البلاغ التى بترددا عليها، وبالفعل تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء تصنيعها استعدادا لتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.