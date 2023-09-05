الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مع انطلاق باكورة رحلات عمرة المولد النبوي.. خطوات الحصول على الباركود

الكعبة الشريفة
الكعبة الشريفة

تستأنف شركات السياحة خلال الفترة الحالية، إطلاق موسم رحلات عمرة المولد النبوي 1445 هجريًا، عقب اعتماد الشركات من البوابة المصرية للعمرة، وتوثيق العقود الخاصة خلال الموسم الجاري 1445 هجريًا.

txt

عالم أزهري: العمرة البديلة لا تصح إلا للأقارب (فيديو)

txt

فتنة عمرة البدل تشتعل ببرامج التوك الشو.. هجوم من مصر ورفض بالسعودية

وكشرط أساسي للسفر تشدد الجهات المسئولة تأكيد صحة الباركود من بوابة العمرة قبل الذهاب إلى المنافذ المصرية، حتى لا يتسبب في عودة المعتمرين من المطارات المصرية.

صلاحية باركود العمرة

ويتيح باركود العمرة أيضا للجهات المسؤولة ولجان السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال السفر وحتى عودته، والتدخل لحل أية مشكلة تواجهه.

فيما تضع الوزارة عدد من الضوابط  لمعاقبة كل من يعمل على تزوير باركود العمرة من الشركات أو السماسرة، موضحة أن من يخالف الإجراءات ويعمل على تزوير الباركود يتعرض لغرامة قانونية تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وكشفت بوابة العمرة المصرية عن مدة صلاحية باركود العمرة، خلال المواسم الماضية، حيث أصبحت صلاحية باركود العمرة التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تمت مراجعته على بوابة العمرة.

خطوات الحصول على الباركود

ونشرت وزارة السياحة عدد من الخطوات للحصول على باركود العمرة وهي كالتالي: 

- الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

-  اختيار بند  خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- من هنا يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

مواد متعلقة

وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن ومصير

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بالفيوم اليوم الثلاثاء

خالد الجندي يهاجم عمرة البدل: أكل لأموال الناس بالباطل (فيديو)

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. تبدأ من 27 ألف جنيه

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

أسعار عمرة المولد النبوي 2023
الجريدة الورقية