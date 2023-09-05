مع انطلاق باكورة رحلات عمرة المولد النبوي.. خطوات الحصول على الباركود

تستأنف شركات السياحة خلال الفترة الحالية، إطلاق موسم رحلات عمرة المولد النبوي 1445 هجريًا، عقب اعتماد الشركات من البوابة المصرية للعمرة، وتوثيق العقود الخاصة خلال الموسم الجاري 1445 هجريًا.

وكشرط أساسي للسفر تشدد الجهات المسئولة تأكيد صحة الباركود من بوابة العمرة قبل الذهاب إلى المنافذ المصرية، حتى لا يتسبب في عودة المعتمرين من المطارات المصرية.

صلاحية باركود العمرة

ويتيح باركود العمرة أيضا للجهات المسؤولة ولجان السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال السفر وحتى عودته، والتدخل لحل أية مشكلة تواجهه.

فيما تضع الوزارة عدد من الضوابط لمعاقبة كل من يعمل على تزوير باركود العمرة من الشركات أو السماسرة، موضحة أن من يخالف الإجراءات ويعمل على تزوير الباركود يتعرض لغرامة قانونية تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وكشفت بوابة العمرة المصرية عن مدة صلاحية باركود العمرة، خلال المواسم الماضية، حيث أصبحت صلاحية باركود العمرة التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تمت مراجعته على بوابة العمرة.

خطوات الحصول على الباركود

ونشرت وزارة السياحة عدد من الخطوات للحصول على باركود العمرة وهي كالتالي:

- الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

- اختيار بند خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- من هنا يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

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