فتنة عمرة البدل تشتعل ببرامج التوك الشو.. هجوم من مصر ورفض بالسعودية

ما زالت أصداء الأزمة التي أثارها الداعية الإسلامي أمير منير، تثير الجدل بعد إعلانه تطبيق للعمرة يسمى بـ (عمرة البدل)، وهي إجراء عمرة عن "المتوفي - المريض - العاجز"، مقابل ٤ آلاف جنيه فقط، ما أثار ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا متهمينه بالنصب والتربح بإسم الدين مُستغلًا شهرته.

وخصصت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عدة فقرات لمناقشة الفتنة التي أحدثتها دعوة عمرة البدل والتي باقت خلال عدة مداخلات هاتفية هجوما حادا من الدعاة والمختصين واعتبرها الجميع غير جائزة بل وصفوها بالنصب والاحتيال

أولى التعليقات بدأها الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "العمرة البديلة للأقارب فقط”.

عمرة البدل تكون قاصرة على الأقارب والأهل فقط

وأضاف إبراهيم رضا: معنى حديث النبي عن عمرة البدل نكون قاصرة على الأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقًا دفع أي مبالغ لأي شخص لكي يقوم له بإجراء العمرة.

وتابع: الأصل في الدين أن تكون العمرة البديلة بضوابط ومعايير، وما حدث خلال الأيام الماضية هدفها التربح فقط، موضحًا أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء العمرة البديلة، كما أن هدف العمرة البديلة هدف التجارة بالدين والتربح.

لا يجوز تحويل الأمور الدينية لـ"بيزنسس"

ومن جانبه، رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إطلاق أبلكيشن أو تطبيق العمرة مقابل 4 آلاف جنيه، والذي أثار حالة جدل واسعة.

وقال “هندي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يجوز تحويل الأمور الدينية لـ"بيزنسس"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد عدم احترام لشعائر الله عز وجل، واعتبار عمل العمرة “تجارة”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه مرفوض تمامًا هذا التطبيق، ويجب التصدي لمثل هذه المحاولات للنصب على المواطنين.

رفض وهجوم سعودي على عمرة البدل

علق حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حسين حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"نسأل الله أن يبعد عنا مواقع السوشيال ميديا والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

وأضاف حسين حجازي :" تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح"،متابعا:" تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".