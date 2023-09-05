روبن دياز: كرة القدم تطورت في السعودية ولكني لا أتابع تلك المسابقات

أبدي البرتغالي روبن دياز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بالثلاثية التاريخية مع فريقه الموسم الماضي، عن دهشته من تطور كرة القدم السعودية، ويري أن هناك تحسن كبير وهذا يرجع للتعاقد مع نجوم كبار.

وتحدث روبن دياز في تصريحات تلفزيونية وقال: " الكرة السعودية تتطور بشكل كبير وهذا بسبب اللاعبين الكبار اللذين يلعبون هناك وتعاقدت معهم الأندية السعودية".

وأكمل:" تظل الكرة الأوروبية هي الأقوي رغم وفرة اللاعبين وتطور الكرة السعودية هناك، وهذا بسبب تقارب مستوي الخصوم بين كل الفرق".

وأختتم تصريحاته:" في الحقيقة أن لا أتابع الدوري السعودي أو تلك المسابقات".

يُذكر أن فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت منذ أيام أسفرت، عن تواجد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بالنسخة الماضية من دوري الأبطال بالمجموعة السابعة.

وضمت المجموعة السابعة كل من “مانشستر سيتي الإنجليزي ، لايبزيج الألماني ، ريد ستار البلغاري ويونج بويز السويسري”.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانششتر سيتي لمواجهة أمام نظيره وست هام يوم السبت القادم الموافق 16 سبتمبر الجاري في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية