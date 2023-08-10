السبت المقبل .. فتح باب التظلم من نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية 





أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يوماً

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى اجتماعه بمسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع أ إدارات بني سويف واهناسيا وببا بينما يضم قطاع ب إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم مبلغ يتم تحديده عن كل مادة بخزينة المديرية وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع أ بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية وقطاع ب بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف

جدير بالذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد اعتمد أمس الأربعاء نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين و 76.14%،للمنازل،بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% 92.3% نظامي، منازل 71.4% و 100% للمهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني