مدافع ليفربول يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

كشف آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي الكروي النقاب عن وجهة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي المقبلة.

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وقال روبرتسون، أن لاعبي الفريق لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل زميلهم " محمد صلاح، وسط أخبار ترددت في الفترة الماضية حول رغبة اتحاد جدة التعاقد معه.

وقال روبرتسون إن لاعبي الفريق متفقون في ثقتهم بأن صلاح لن يرحل ، فقد قمنا بتنحية الأمر جانباً، نحن لا نشعر بأي قلق.

وأضاف: بالنسبة لنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول ونعتقد أنه سيظل كذلك في المستقبل المنظور لأنه لاعب محترف لأبعد حد، ويفعل ما ينبغي عليه فعله، إنه واحد من أفضل لاعبي العالم، يدع الآخرين يتحدثون، ويقولون ما يريدون، لكنه دائما ملتزم إزاء ليفربول، وقد رأيتم ذلك من خلال الأداء الذي يقدمه.

وأكمل روبرتسون : قدم محمد صلاح رد فعل بأفضل شكل ممكن، وأعتقد أنكم رأيتم الأداء الذي قدمه، أرى أنه كان مميزا للغاية.