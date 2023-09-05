رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة

تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى على حملة إشغالات مكبرة بميدان الغنايم حفاظا على الطريق العام وتيسيرا لحركة المواطنين.

حيث تم إزالة الإشغالات التى تعترض الطريق العام تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة الغنايم والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات وقسم النظافة وإدارة البيئة وتم رفع الأدوات المعروضة على قارعة الطريق مما ينتهك حقوق المارة .

وأسفرت الحملة عن مضبوطات متنوعة وتمت إزالة الإشغالات الموجودة على أرصفة الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم توعية المواطنين بأهمية عدم الاعتداء على الطريق العام والحفاظ عليه ليكون آمنًا لسلامتهم وسلامة الآخرين، وتذكيرهم بأن الحفاظ على الطريق العام من المسؤوليات الفردية والجماعية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المحلية في مراكز ومدن محافظة أسيوط لتحسين إدارة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومنسجمة مع القوانين للمواطنين. ويعد تجاوب الحكومة المحلية مع تعليمات محافظ الأسيوط برفع الإشغالات عن الطرق العامة والحفاظ عليها أحد الإجراءات الهامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الغنايم على المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق والشوارع بكافة الأماكن بمركز ومدينة الغنايم وتحقيق الانضباط بالشارع .

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم ينفذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الغنايم