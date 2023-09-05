شيخ المنشدين ياسين التهامى يشدو فى رحاب مسرح المحكى

فى رحاب مسرح المحكى شدا شيخ المنشدين ياسين التهامى أجمل القصائد والمدائح النبوية وسط جمهور كبير ملاً المسرح عن آخره، فى الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فكرة تواصل الأجيال فى مجال الإنشاد الديني.

شيخ المنشدين ياسين التهامى

عاش حشد جماهيرى ضخم أمسية روحانية من طراز خاص بين شيخ المنشدين ياسين التهامى والصاعد الواعد أحمد العمرى فى رحاب مسرح المحكى، ونجح ياسين التهامى فى إيجاد حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر إلى عنان السماء وأنشد عدداً من الأبيات الشعرية الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها مريدوه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

أمسية روحانية لشيخ المنشدين ياسين التهامى

شيخ المنشدين ياسين التهامى

شيخ المنشدين ياسين التهامى

وقبل لقاء شيخ المنشدين، أجاد أحمد العمرى بمجموعة من المؤلفات والأعمال الدينية الشهيرة ولاقى استحسانًا من الجميع كان منها رباه يا من اناجي، ماشي في نور الله، يا رب كرمك علينا، صلاة من الرحمن، لبيك يا سرى، نور النبي لما ظهر، يا حبيب الله، تملكتموا عقلي، الجرح كان طاب، المصطفى لما دعاني، مولاى إنىى ببابك وقمر.

أحمد العمرى

مواويل بالخارجى

واستمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الاربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

فى الثامنة مساء على مسرح المحكى تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى عدد من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من اعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالاضافة الى عدد من الاعمال الغربية.

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من اعمال الفلكلور الشعبى .