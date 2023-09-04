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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم المغرب السابق لـ الوفد : أتمني أن تستفيد إدارة الرجاء من موقف وردة

عمرو وردة
عمرو وردة

علق يوسف شيبو نجم الكرة المغربية السابق على فسخ عمرو وردة تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام قليلة من الإعلان عن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

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وقال  شيبو في تصريحات خاصة "عبر بوابة الوفد ": عمرو وردة لاعب مهم رغم ابتعاده عن منتخب مصر ، ولكني لأ أعرف بالتحديد أسباب فسخ التعاقد بين الرجاء المغربي واللاعب وليس لدي أي تعليق علي هذه الأزمة.

وأضاف شيبو : " أتمنى ان تستفيد ادارة الرجاء من هذا الموقف في اختيار اللاعبين بالفترة المقبلة، خصوصا بعد المواسم الأخيرة المخيبة للآمال" .
 

وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي إبولون ليماسول القبرصي.

وأكد الرجاء خلال بيانا رسيما أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع عمرو وردة لفسخ عقده بناءً على طلب اللاعب بسبب معاناته من مشاكل نفسية وشخصية.

وأضاف النادي في بيانه، أن عمرو وردة هو من سيدفع الشرط الجزائي بالكامل لأنه هو من طلب فسخ العقد، وذلك مقابل رحيله عن النادي في الفترة المقبلة.

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