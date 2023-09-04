وزير الزراعة: الرئيس وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا: "الدولة نجحت في دحر الإرهاب".

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال حوار ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء: "سيناء جزء من أرض الوطن العظيم.. وتنمية سيناء إضافة إلى المجتمع المصري".

سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء"، مؤكدا: "سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات".