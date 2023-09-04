الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

وزير الزراعة: الرئيس وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء (فيديو)

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا: "الدولة نجحت في دحر الإرهاب".

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أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)

وأضاف  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  خلال حوار ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء: "سيناء جزء من أرض الوطن العظيم.. وتنمية سيناء إضافة إلى المجتمع المصري".

سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء"، مؤكدا: "سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات".

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