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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة : بن شرقي يقترب من العودة للزمالك حال انهاء أزمة القيد

بن شرقي
بن شرقي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك تستهدف التعاقد مع أشرف بن شرقي في حالة رفع الايقاف من القيد، وسداد الغرامة المالية لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك أحاديث حول تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فيما يتمسك أوسوريو بالإبقاء على الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

وأضاف: "عواد يطالب بالحصول على نفسه راتبه السنوي الحالي مع الزمالك، والتغاضي عن نسبة المشاركة، خصوصا أن مركز حراسة المرمى من الوارد أن يجلس فيه اللاعب لفترات طويلة على مقاعد البدلاء".

وختم: "هناك كلام في الزمالك حتى الآن حول ضم صفقة أو صفقتين، ولكن هناك تحركات بالفعل لإنهاء أزمة الغرامة المالية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي".

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