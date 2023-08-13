أشرف بن شرقي يحسم موقفه من العودة للدوري المصري

حسم النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق موقفه من العودة للدوري المصري مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وقال الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامجه الاذاعي طويلة وعالية اليوم الأحد أن المغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق يملك بالفعل عرضا من نادي بيراميدز.

وأشار حتحوت ان اللاعب يملك عروضا أخرى من قطر والامارات بخلاف بيراميدز من أجل اختيار وجهته في الموسم المقبل.

وأكد حتحوت ان بن شرقي يستبعد فكرة العودة للدوري المصري في الموسم القادم ويفضل الاستمرار في الملاعب الخليجية خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.