ماكرون يدعو لتسريع الجهود المبذولة لمُكافحة الاحتباس الحراري

دعا الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، إلى تسريع الجهود المبذولة في البلاد لمكافحة الاحتباس الحراري، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال ماكرون في تصريحات له مساء اليوم حول كثير من الموضوعات التي تهم الشباب الفرنسي، "بالنسبة لقضية المناخ، نحن بحاجة إلى تغيير سرعة الجهود المبذولة وتغيير طبيعتها بالكامل لمكافحة الاحتباس الحراري".

وأضاف "على مدى السنوات الخمس المقبلة، علينا أن نسير بشكل أسرع ومضاعف"، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف فرنسا المناخية.

الأحداث والتغيرات المناخية عام 2022

وفي يونيو الماضي، دعا المجلس الأعلى للمناخ إلى "التحرك بشكل عاجل وتسريع الإجراءات "غير الكافية" في البلاد، واعتبر أن فرنسا قد شهدت العديد من الأحداث والتغيرات المناخية عام 2022. ومع موجة الحر التي جاءت متأخرة، يعد صيف 2023 هو رابع أكثر الصيف حرارة في فرنسا، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم.

تأتي تصريحات ماكرون بمناسبة بداية العام الدراسي في البلاد. فخلال لقاء مطول مع الشاب هوجو ترافيس، الذي يدير قناة "هوجو ديكريبت" على موقع يوتيوب تحدث ماكرون عن العديد من الموضوعات التي تهم الشباب في فرنسا.

ودافع ماكرون عن قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس، وهو أحد الموضوعات المهمة التي أثيرت مع بداية العام الدراسي، ودعا إلى التطبيق الصارم لمبدأ العلمانية وهو أحد أسس ومبادئ الدولة الفرنسية مؤكدا "من الحضانة حتى التخرج، المدرسة علمانية ولا مكان للرموز الدينية".

وأوصى بفتح مناقشات وتوضيح الأمور بين رؤساء المدارس وأولياء الأمور والطلاب، مضيفا أن "مسألة العلمانية مسألة عميقة"، وأحصى نحو "500 مؤسسة تعليمية تتعرض لضغوط لارتداء هذا الزي الذي يعتبره دينيا.

وأكد أنه لا يمانع تجربة الزي المدرسي الموحد مضيفا "مسألة الزي الموحد هي في رأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة النظر التي تخص الانضباط".

كما تحدث ماكرون عن العطلة الصيفية الطويلة التي تعتبر بالنسبة له "أسوأ حالات عدم المساواة" وأكد أهمية إعادة التفكير في الإجازات والوقت الدراسي، معتبرا النموذج الألماني أكثر جاذبية، حيث يتم تنظيم الدروس في الصباح، وتخصيص فترة ما بعد الظهر إلى أنشطة أخرى.