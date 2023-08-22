عمرو وردة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض عمرو وردة المنضم حديثًا لفريق الرجاء المغربي لوعكة صحية مفاجئة لينتقل بعدها لأحد المستشفيات.





ونشر اللاعب صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد المستشفيات.

كانت تقارير صحفية مغربية، قد أشارت الأيام الماضية إلى أن اللاعب المنضم حديثًا إلى فريق الرجاء المغربي قد تغيب عن مران ناديه لمدة يومين متتاليين ثم تواصلت معه إدارة النادي لتوضيح الأمور.

تعليق الرجاء..

وفي الإطار ذاته، رد المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي الساعات الماضية على أنباء هروب عمرو وردة من الفريق المنضم له حديثًا، مشددًا على أن الأخبار المنتشرة حول رحيل اللاعب غير صحيحة، وأنها مجرد إشاعات كاذبة هدفها ضرب استقرار الرجاء خلال الفترة المقبلة.

وواصل في حديثه عن اللاعب، أنه يوجد بشكل طبيعي في مران الأمس ولا توجد أي أزمات بعد إعلان التعاقد معه.

كان وردة، قد أكد خلال فيديو تقديمه لاعبًا في الرجاء أنه فخور باللعب للرجاء صاحب الاسم الكبير في قارة أفريقيا والعالم، وأنه جاء لمساعدة زملائه لتحقيق النتائج المميزة مع بدء منافسات الموسم الجديد وعودة منافسات الموسم الجديد.

وأوضح الدولي المصري، في فيديو عبر حساب نادي الرجاء المغربي الرسمي، قائلًا: "كل مكان فيها بيروي أسطورة، مدينة بتتنفس كورة، فيها الشغف والفرحة، عندما تصل عندها، تعرف أن اسمها الحقيقي الدار الخضراء".

وتابع خلال فيديو تقديمه، قائلًا: "كل شيء فيها أخضر، تعطيك رغبة في أن تصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي، وأنك ترسم حكاية من حكاياته".

واختتم وردة : "أنا عمرو وردة، وأنا هنا للدفاع عن أغلى تيشرت في العالم، تيشرت الرجاء، ديمًا رجاء".