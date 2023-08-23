عمرو وردة يواصل إثارة الجدل بأزمة جديدة وصورة غامضة تغضب جماهير الرجاء المغربي

واصل عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق هوايته في إثارة الجدل بأزمة جديدة مع نادي الرجاء المغربي ونشره لصورة غامضة أثارت غضب جماهير فريق الرجاء المغربي المحترف ضمن صفوفه.

و شهدت الساعات الماضية هروب عمرو وردة من نادي الرجاء بالامتناع عن حضور التدريبات، قبل أن ينشر عمرو وردة صورة له و هو يتلقى العلاج بأحد المستشفيات، في أشارة إلى انه تغيب عن النادي بحجة المرض وليس الهروب.

عمرو وردة يطلب فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي بالتراضي

و طالب عمرو ورده مسؤولو نادي الرجاء بفسخ تعاقده خلال الساعات الماضية بسبب بعض المشاكل النفسية و الصحية التي يعاني منها اللاعب و الذي اشتكي من عدم دعمه داخل الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي .

و برر وردة طلبه فيخ التعاقد بان المدرب الألماني جوزيف زينباور لم يرحب به في صفوف نادي الرجاء المغربي نظرا لكونه يحتاج الي مهاجم يجيد التعامل داخل منطقة جزاء الخصوم.

تقارير.. الرجاء المغربي لن يفسخ تعاقده مع عمرو ورده بالتراضي

و نشر موقع SPORT7 المغربي، تقريرا مفصلا عن أزمة عمرو وردة أكد فيه أن وردة فاجئ إدارة الرجاء المغربي بطلب فسخ التعاقد قبل خوض أي تدريب مع الفريق، و هو ما دفع إدارة الرجاء المغربي غلى رفض فسخ التعاقد مع عمرو وردة بشكل ودي و التمسك بالحصول على كافة المستحقات المالية وفقًا للتعاقد، أو ستفرض على اللاعب جلب أي عرض خارجي لبيعه.

الحقيقة الغائبة في أزمة عمرو وردة الجديدة

في نفس الوقت كشفت تقارير صحفية أن عمرو وردة تلقي العديد من العروض الاحترافية فى الدوري اليوناني و القبرصي إضافة إلى بعض الأندية في الدوري المصري ما جعله يعيد النظر والتفكير فى فسخ تعاقده مع الرجاء من أجل الاستفادة بأحد هذه العروض.

في حين نقلت تقارير عن مصدر مقرب من عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي أن اللاعب في المغرب و مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وأنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الرجاء يعبر فيها عن اندهاشه من الأنباء المنتشرة في مصر حول اختفائه.