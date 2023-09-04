الشباب والرياضة تعقد جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والشمول المالي

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والشمول المالي - وفرص الشباب، حاضر فيها ياسر السمري - نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

وحضر الجلسة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، السادة مساعدو الوزير: اللواء محمد نور والدكتور عبدالله الباطش والدكتور عصام سراج، ومنال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفى مجدي معاون الوزير، سعد النديم، منسق عام القمة ووحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة.



شهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا لمفهوم الشمول المالي، وأهميته للأفراد في المجتمع ودوره في تحسين مستوى المعيشة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة، توفير التمويل، زيادة الادخار، زيادة الدخل للفرد والشركات، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج.

تسعى وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وآليات التعامل معها والتطلع إلى مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.