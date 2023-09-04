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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، الاثنين 4 سبتمبر، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

 الدولار الأمريكي

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

  ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية

 

العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.30  للشراء، و33.45 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.93 جنيه للشراء، 39.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.45 جنيه للشراء، 35.01 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.66 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.46 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.79 جنيه للشراء، 2.80  جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.06 للشراء، 21.15 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.24  جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع.

 

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أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات المسائية

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انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية بالبنوك اليوم 4-9-2023

 

أسعار صرف العملات العربية

 

العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.96 جنيه للشراء، 100.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 81.77  جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.07  جنيه للشراء، 80.62  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45  جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.51 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.

 

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