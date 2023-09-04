وكيل صحة القليوبية الجديد يفاجىء مستشفى صدر 23 يوليو

أجري اليوم الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الجديد برفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية ، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية زيارة الي مستشفي صدر 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة حيث تفقد والفريق المرافق له جميع أقسام المستشفي وبدأ بزيارة الإستقبال والطوارئ للإطمئنان على تواجد الفريق الطبي ، والتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات .

عدم المساس بمجانية خدمات الطوارئ

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلال الجولة علي عدم المساس بمجانية خدمات الطواريء وأن مريض الطواريء خط أحمر تماماً ، وأن جميع الخدمات تُقَدم لمرضى الطوارئ بالمجان ، بما فيها الأشعة والتحاليل الطبية .

توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات المسائية والمعمل والأشعة ، وكذلك العمليات والرعايةالمركزة ، والصيدليات ، واطمأنوا علي حُسن سير العمل بهم ، وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ،

وأوصي بترتيب وتنظيم كافة الصيدليات .

كما تفقد أيضًا فناء المستشفي ، وتابع سيادته أعمال التطوير الجاري ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات.

الإلتزام بمعايير مكافحة العدوي

وخلال الزيارة أكد على ضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوي واتباع معايير الجودة داخل المستشفي استعداداً للتسجيل في الإعتماد ، ومن ثَم دخول المستشفي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل ..

أعرب الدكتور وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره عن الجهد المبذول من قِبل الدولة ، ، كما تقدم بخالص شكره للواء محافظ القليوبية عن التعاون المثمر من أجل الإنتهاء من تطوير المستشفي .

وأعرب ايضا عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد الخولي مدير المستشفي والفريق المعاون له ، وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول ، محفزًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للسادة المواطنين .