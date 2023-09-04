بايدن يُهاجم ترامب ويتهمه بالتسبب في الكساد الكبير

شن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، هجومًا حادًا على المُرشح الرئاسي الحالي، "دونالد ترامب"، بالتسبب في الكساد الكبير على غرار الرئيس هربرت هوفر.

وقال بايدن، متحدثا في فيلادلفيا: لم يمض وقت طويل حتى كنا نفقد وظائفنا في هذا البلد. الرجل الذي سبقني، من بين رئيسين في التاريخ، ترك منصبه بوظائف أقل في أمريكا مما كانت عليه عندما تم انتخابه. والآخر كان هربرت هوفر.. هل هذه صدفة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "عندما كان آخر رجل هنا، أرسلنا وظائف إلى الصين، والآن نعيدهم إلى الوطن من الصين".

وكان هوفر رئيسًا للولايات المتحدة من عام 1929 إلى عام 1933، وهي الفترة التي بدأ فيها الكساد الكبير في الاقتصاد.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، أنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وأنه بالرغم من الانتقاد المُوجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المُقبلة رغم كبر سنه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وتابع بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الإثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلًا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".

غمار عالم السياسة:

واختتم بايدن قائلًا: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدًا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

ويسعى بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2024.